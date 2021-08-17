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林鄭月娥：一些肆意觸碰紅線團體 自願解散是唯一選擇

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥17日強調，一些肆意觸碰紅線的社團人士，此時自願解散是唯一選擇。香港中通社
香港特區行政長官林鄭月娥17日強調，一些肆意觸碰紅線的社團人士，此時自願解散是唯一選擇。香港中通社

香港泛民主派組織「民陣」近日宣布解散，引發國際關注。香港特區行政長官林鄭月娥17日強調，「不接受外國媒體及政客批評港府『打壓自由』的說辭。」她指出，一些肆意觸碰紅線的社團人士，此時自願解散是唯一選擇。

據央視新聞報導，林鄭月娥17日上午出席行政會議前受訪時表示，在香港基本法之下，言論、新聞、出版、遊行、組織及參加工會等權利都會受到保障。個別社會團體近日自願解散，完全與自由無關，「不接受外國媒體及政客批評港府『打壓自由』的說辭。」

她重申，在世界範圍內任何地方，個人自由都不是絕對，都要受到規範，包括國家安全、公共衛生、公共道德等。

林鄭月娥說，有不少評論都認為，香港國安法相對其他外國國安法更尊重人權自由，因為香港國安法中明確規定，特區政府維護國家安全的同時，應當尊重及保障國際人權公約適用於香港的人權自由。

林鄭月娥表示，香港國安法頒布一年多以來，「不單處理了2019年下半年的『黑暴』、止暴制亂」，也為香港政府貫徹「一國兩制」奠定了非常重要的基礎，一些肆意觸碰紅線的社團人士，這時候自願解散是唯一選擇。

她最後強調，自願解散不是免責條款，有關機構仍會進行調查，如有違法，檢控部門會獨立決定是否檢控。

香港 國安法 林鄭月娥

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