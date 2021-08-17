美國倉皇撤離 陸駐阿富汗大使：使館全體工作熱情高漲

在美國倉皇撤離之際，中國大陸駐阿富汗大使王愚16日晚接受央視新聞專訪時說，「目前駐阿使館全體同志人身安全，精神飽滿，工作熱情高漲，決心守土擔責、守土盡責，不辱使命，向黨和人民交上一份滿意的答卷。」

根據美國之音報導，美國五角大廈新聞秘書科比16日在表示，由於局勢混亂，喀布爾國際機場的空中交通停頓了幾個小時，阻礙協助維持安全和轉移人員的更多美國援軍的抵達。

報導稱，美國已經批准派遣6,000到7,000名士兵趕赴阿富汗協助維持安全和轉移人員。這比5月宣布撤軍時的美國駐阿富汗兵力多了一倍以上。美國國防官員說，這些部隊中，此刻有不到半數已經抵達阿富汗。

相較於美國倉皇的撤離行動，王愚接受央視新聞專訪時指出，在過去3個多月時間裡，阿富汗局勢快速演變，特別是8月15日，首都喀布爾形勢風雲突變，出現了極不穩定、極不確定的狀況。

王愚說，「在黨中央的正確領導和英明決策下」，大陸駐阿富汗使館未雨綢繆，早研判、早行動，在阿富汗戰事剛起，亂局苗頭初現時，就啟動了勸離、撤離在阿富汗中國公民的工作，通過集中、分散等多種形式，大多數中國公民已離開阿富汗。

王愚說，對剩餘為數不多的人員，駐阿使館繼續通過多種途徑做勸離、勸返工作，目前沒有收到中國公民傷亡的報告。

針對阿富汗情勢，王愚表示，現在阿富汗新政權還未建立，國家實際上處於缺乏有力和有效管理的「真空」狀態，面臨極不確定的政局。現在這個時候各種複雜的安全威脅更易爆發，恐怖等多種勢力可能趁亂生事，社會治安非常混亂。

王愚指出，現在仍能聽到不少槍聲。大陸駐阿使館也再次提醒仍在阿富汗的中國公民，務必加強自身安全防範，不要冒險外出，在喀布爾機場和航班條件允許後盡快離開。