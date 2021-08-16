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阿富汗迅速淪陷 環時：想想台灣值得美國多少士兵美元

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
阿富汗神學士組織迅速攻城掠地。歐新社
阿富汗神學士組織迅速攻城掠地。歐新社

美國從阿富汗撤軍後，喀布爾政權快速覆滅，大陸外圍官媒環球時報晚間社評指，美國用直升機將外交人員運往機場逃離喀布爾，神學士士兵則湧入總統府，給全世界留下深刻印象，對美國的國家信譽和可靠性形成沉重打擊；社評又問：「想想台灣值得美國付出多少士兵的生命和花幾兆美元吧。」

社評稱，很多人忍不住聯想起1975年美國拋棄南越盟友、西貢被攻陷以及美國緊急撤僑的往事，想起2019年美軍斷然撤離敘利亞北部、拋棄盟友庫爾德人的另一幕。一些歷史學家還指出，根據自己的利益拋棄盟友，是美國從立國伊始就根深蒂固的劣根性。

社評反問，阿富汗遭美國拋棄後局勢驟然翻盤，美國竟聽之任之，只顧撤，「這是否是台灣未來命運的某種預兆呢？」綠營政客及媒體也都淡化這一驚天巨變。但他們肯定都產生了緊張和不祥感，他們悄悄更加清楚了美國「靠不住」。

針對阿富汗，社評指，阿富汗的地緣政治價值可一點不比台灣低。阿富汗周邊有中國大陸、俄羅斯和伊朗三大美國地緣政治對手，又是反美意識形態的堡壘，美國撤出阿富汗絕不是因為它不重要，而是經營在那裡的存在「太昂貴了」，美國覺得換一種方式使用資源對它維持全球霸權更加划算。

社評稱，一旦兩岸爆發戰爭，大陸武力奪取台灣，美國要實施軍事介入，可比在阿富汗和敘利亞北部堅持下去，比1975年不放棄南越要下的決心大得多。「喀布爾政權對美國來說價值兩千多條士兵的生命和一兆美元，還有美國面對一支山間草寇的威嚴。想想台灣值得美國付出多少士兵的生命和花幾兆美元吧。」

社評說，一旦台海爆發全面戰爭，台軍的抵抗將按照以小時計的速度土崩瓦解，美軍的馳援不會到來，民進黨當局將很快投降，個別高官可能乘飛機逃跑。這樣的局面將是篤定的。民進黨當局的最佳選擇是別讓局勢走到戰爭爆發的那一步，他們需要改弦更張，對死抱美國大腿對抗大陸的路線做重大調整。

阿富汗 戰爭

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