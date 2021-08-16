匈牙利裔美國投資家：習近平已經將自己變成了獨裁者

（德國之聲中文網）匈牙利裔美國投資家、社會運動家索羅斯認為，中美衝突的核心是因兩個國家所代表的治理體制截然相反。美國代表一個民主開放的社會，政府的角色是保護個人的自由。而習近平認為毛澤東發明了一種優越的組織形式並加以繼承，那就是一個極權主義的封閉社會，個人在這個社會中從屬於一黨制國家。在這種觀點看來，後者更有紀律性，更強大，因此必定會在競爭中獲勝。在為《華爾街日報》撰寫的文章中，索羅斯繼續寫道：“中美關系正在迅速惡化，並可能導致戰爭。習先生已經清楚表明他意圖在下一個十年裡佔有台灣，同時他也在相應提高中國的軍事實力。”

對鄧小平的個人怨恨

索羅斯認為，習近平沒有理解鄧小平是如何通過大膽的改革讓中國取得了前所未有的增長，不僅如此，他還出於對鄧小平的個人怨恨以及強烈的民族主義而致力於消除鄧小平對中國發展的影響。索羅斯寫道：“鄧小平意識到，西方要發達得多，中國可以向其學習很多東西。鄧小平不是截然反對西方主導的全球體系，而是希望中國能在其中崛起。他的做法創造了奇跡。2001年，中國被接納為世界貿易組織的成員，享有發展中國家地位所帶來的特權。中國開始了一個前所未有的增長期。它甚至比發達國家更好地應對了2007-08年的全球金融危機。習先生沒有理解鄧小平如何取得成功。他認為這是必然的，並加以利用，但他對鄧懷有強烈的個人怨恨。他認為鄧小平應對他的父親習仲勳未獲榮譽以及在1962年被移出政治局負責。其結果是習近平在農村非常艱苦的環境下成長，沒有接受過合適的教育，沒有出過國，也沒有學過一門外語。”

摧毀下金蛋的鵝防止精英反對他

在索羅斯看來，習近平心懷強烈的民族主義，希望中國成為世界上的主導力量，並堅信中國共產黨需要成為一個列寧主義政黨，利用其政治和軍事力量來達到自己的意願。為了完成他認為的人生使命，習近平想繼續成為無可爭議的統治者，打破鄧小平制定的任期限制。“由於許多政治階層和商業精英可能會反對習近平先生，他必須防止他們聯合起來反對他。因此，他的首要任務是將那些富有到可以獨立行使權力的人繩之以法。”

索羅斯寫道，這一過程在過去一年中一直在展開，並在最近幾周達到了高潮。包括阿裡巴巴的螞蟻金服集團2020年11月突然取消新股發行，馬雲一度消失，滴滴出行2021年6月在紐約上市後被采取的紀律措施，三家由美國資助的教培公司被整肅，企業家孫大午被判18年監禁等等：“這場運動有可能摧毀下金蛋的鵝。習近平先生決心將財富的創造者置於一黨制國家的控制之下。他在大型私有公司中重新引入了在鄧小平的改革時代已基本失效的雙重管理結構。私營和國有公司現在不僅由其管理層管理，而且還由級別高於公司總裁的黨代表管理。這就產生了一種反常的效果，即不去創新，而是等待上級部門的指示。”

獨裁者和應聲蟲

索羅斯指出，中國當局一直都有足夠的靈活性來應對任何危機，但現在正在失去其靈活性。他認為，為了在 2022 年後繼續掌權，習近平已經將自己變成了獨裁者。 “他不是讓黨告訴他采取什麼政策，而是規定他希望黨遵循的政策。國家媒體播放著一個令人驚詫的場面，習近平帶領政治局常委在他身後如履薄冰地重復對黨和他個人的忠誠誓言。這一定是一種屈辱的經歷，即使是以前接受過他的人，也很容易對習先生產生反感。”索羅斯寫道，習近平已經把他們變成了自己的應聲蟲，“他會發現很難根據不斷變化的現實調整他的政策，因為他靠恐嚇來統治。他的下屬不敢告訴他現實已經改變，因為害怕激起他的憤怒。 這種狀態危及中國一黨制國家的未來。”

作為開放社會基金會創始人，索羅斯在文中還表示，他認為習近平是世界上最危險的開放社會的敵人，中國人民作為一個整體是其受害者，國內政治反對派和宗教及少數民族遭受他的迫害更多。同時，索羅斯也表示，令他特別不安的是，那麼多中國人都認為社會信用監督體系不僅可以容忍，而且很有吸引力。“如果他（習近平）能夠完善社會信用體系，保證生活水平的穩步提高，那麼他的政權將變得更加安全。但他在這兩方面都必然會遇到困難。”

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