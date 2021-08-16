香港收緊美國等16國到港者檢疫要求 周五起實施

香港政府公布，因應最新疫情發展，收緊從美國等16個海外地區到港人士的檢疫要求，有關安排將於20日零時起開始實施。

香港「星島日報」報導，港府發言人表示，全球疫情受到Delta變異病毒株嚴重威脅，多個國家確診數字短時間內大幅飆升，不少地方即使大規模接種疫苗後，病毒傳播仍死灰復燃，對本地疫情防控造成重大挑戰。政府審視後，決定提升16個疫情嚴峻的海外地區風險組別，對相關入境人士施以更嚴格的登機、檢疫及檢測要求，以嚴守本港外防輸入的抗疫屏障。

港府將15個海外地區由中風險B組指明地區提升至高風險A組指明地區，包括孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦尚尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國及美國。同時，港府也將澳洲由低風險C組指明地區提升至中風險B組指明地區，相關安排調整將於周五零時起開始生效。

港府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮各種因素，包括公共衞生因素，即當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等，以及與本港社會經濟相關因素，按照風險程度視情況調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。