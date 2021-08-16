陸學者：港職工盟和支聯會將成下階段清查目標

香港教育專業人員協會和民間人權陣線先後宣布解散後，中國大陸學者田飛龍預料，其他民間組織也會受壓，並認為反對派組織仍有生存空間，但必須整頓內部，表明擁護一國兩制、愛國者治港等原則。

隨著北京持續施壓，大陸學者分析預計香港民主派團體將迎來解散潮；職工盟和香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）等團體，可能成為下一階段香港特區政府清查的首要目標。

據香港《明報》16日報導，田飛龍認為，教協與民陣考慮到自身法律風險等因素而決定解散，是大陸中央政府施展「組合拳」下的現象。

田飛龍也認為，其他與本土激進勢力同行、勾結外國勢力的組織也有壓力，並點名香港職工會聯盟和香港護士協會，指這些組織走政治化路線。他說：「港版國安法前，在法律上是灰色地帶；國安法（落實）後具備明顯的違法性。」

不過，他相信，反對派組織仍有生存空間，但應參照《港版國安法》主動改革自身，進行內部整頓，並有實際行動落實改革，不能蒙混過關。

有19年歷史、組織過多場大型遊行和集會的民陣昨天發表聲明稱，上週五（13日）召開的周年大會上，出席成員團體一致議決由即日起解散，約160萬港元資產會指示民陣資產託管團體捐給合適團體。