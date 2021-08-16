神學士宣布戰爭結束 陸大使館：中方公民安全

阿富汗神學士15日進入首都喀布爾，中國大陸駐阿富汗大使館表示，目前身在當地的中國人安全。16日，神學士宣布當地戰爭結束。

香港01引述中國大陸駐阿富汗大使館網站消息，指近日阿富汗及首都喀布爾局勢風雲突變，異常複雜嚴峻。中國駐阿富汗大使館與身在當地的中國公民保持密切聯繫，通報安全形勢，盡力提供協助，目前所有中國人員安全。

使館已要求阿富汗各派務必保障當地的中國公民、中國機構、中國利益安全，並提醒阿富汗的中國公要密切關注安全形勢，加強自身安全防護。

據報導，德國、美國、西班牙已相繼撤走駐守阿富汗的外交人員。

德國政府撤離德國駐阿富汗首都喀布爾大使館的約20名工作人員，並派出兩架飛機接走當約100名德國公民；西班牙除了撤離駐阿富汗的外交人員以及在當地居住的西班牙公民，還會撤走與西班牙軍方等機構合作的阿富汗公民；美國已派出直升機撤離位於喀布爾的外交官。