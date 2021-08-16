阿富汗變天之際 阿國大使曾向北京「求救」

阿富汗神學士以迅雷不及掩耳之勢，將首都喀布爾拿下。港媒報導，美國等駐阿人員焚燒機密文件準備撤離之際，阿富汗駐中國大使卡伊姆呼籲，希望中國出手。

據香港01報導，阿富汗駐中國大使卡伊姆做出上述表態，並指北京應通過兩種方式向神學士施加更大壓力，以制止其暴力活動。

他說，「首先要非常明確地告訴他們，他們想要的統治方式不會被接受，他們現在在阿境內繼續採取的行動也不會被接受。」

「其次，有很多文件表明，神學士從巴基斯坦得到了大量支持。中國和巴基斯坦關係非常好。我們相信，中方可以利用這一槓杆，說服巴基斯坦看到一個和平的阿富汗，並利用阿富汗和平的紅利。這些紅利可能對該地區的每一方都有用，包括巴基斯坦。」

聲明還表示，不承認在阿富汗使用武力奪取政權的政府，對目前阿各地暴力衝突頻發、出現大量平民傷亡、民用設施遭損毀的情況表示嚴重關切。聲明承諾，一旦阿富汗實現政治和解，國際社會相關方將幫助阿富汗進行重建。