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民陣解散 港中聯辦：違法行為追究到底
香港中聯辦發言人談及民陣宣布解散一事，形容民陣是以反中亂港為己任的非法組織，多年來肆意挑戰法治底線，中聯辦堅決支持特區政府依法辦事，對其違法行為追究到底。
據香港電台報導，該發言人說，民陣19年來聚集各路反中亂港組織和「攬炒政棍」，勾結外部勢力，衝擊一國兩制紅線及特區憲制秩序，他們反23條、反高鐵、搞「佔中」、反修例，肆無忌憚組織非法遊行，任其演變為暴力襲警、攻擊路人、縱火甚至佔領立法會，又說民陣鼓動成員利用民陣平台宣揚港獨、煽動暴亂等，指民陣是香港禍亂之源。
該發言人表示，堅決支持特區政府及警隊對民陣涉嫌違法的行為依法檢控，也奉勸還在坐困窮途、徘徊歧路的組織和個人回頭是岸，只有積極配合調查和真心尊重法治，才是唯一出路。
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