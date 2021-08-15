新華社報導民陣解散 定性為「反中亂港組織」

香港民陣宣布解散，大陸官媒新華社將其定性為「反中亂港組織」。

據新華社今日發自香港報導指，「反中亂港組織」民間人權陣線（簡稱民陣）15日中午發表所謂聲明，宣布解散。民陣的聲明稱，已於日前召開大會，出席的成員團體一致議決即日起解散。

報導指，自2002年民陣自我宣告成立以來，並沒有依法註冊為公司或合法社團，一直是非法組織。民陣幾乎集攏了所有香港反對派團體，其組織者慣常打著「和理非」「爭取民主」旗號，興風作浪，肆意亂港，自始至終都是一個徹頭徹尾的「反中亂港大平台」。

報導稱，香港國安法實施以來，日益顯現撥亂反正的強大威力，民陣召集人陳皓桓鋃鐺入獄，越來越多團體退出民陣。香港警方日前表示，將查處相關負責人涉嫌違反香港國安法的行為。