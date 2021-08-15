民陣剛宣布解散 港警即放話：刑責不會因解散而被抹走

香港民陣表示，已於前日召開周年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散。民陣約160萬元港幣的資產，會指示民陣資產託管團體捐給合適的團體。港警隨即放話稱，刑責不會因解散而被抹走。

據香港電台報導，港警表示，今年4月曾根據《社團條例》第15條，要求該組織提交有關成員、活動及資金等資料，但該組織未有依時向社團事務主任提交所需資料，警方現正積極跟進該組織違反《社團條例》內的罪行。

警方稱，民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，也並非向警察牌照課註冊的合法社團，因此該組織是一個不合法地運作的組織。

警方重申，一個組織及成員犯下的罪行，有關刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警方會繼續全力追究任何組織及人士有否違反《香港國安法》及其他香港法例。