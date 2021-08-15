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泛民再受重挫 反送中抗爭要角「香港民陣」宣布解散

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港民陣此前舉辦國際人權日大遊行，號召80萬人走上街頭，黑衣人潮把道路擠得水洩不通。 圖／路透
香港民陣此前舉辦國際人權日大遊行，號召80萬人走上街頭，黑衣人潮把道路擠得水洩不通。 圖／路透

曾在2019年香港反送中運動期間主辦多場大型遊行的泛民派團體「香港民間人權陣線」（民陣）發表聲明，宣布解散。

據官方香港電台報導，民陣發聲明表示，已於前日召開周年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散。民陣約160萬元港幣的資產，會指示民陣資產託管團體捐給合適的團體。

民陣表示，近1年多來，香港政府不斷以疫情為由，拒絕民陣及不同團體的遊行申請，各成員團體遭受打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰。民陣原本希望繼續以原有的方式與大家迎難而上，但召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘書處已無法維持運作，而在沒有成員參與下屆秘書處的情況下，只能無奈宣布解散。

民陣感謝過去19年來，香港市民並肩同行，一同經歷反23條、反高鐵、反大白象工程、雨傘運動、反修例運動，並且創造五十萬人、一百萬人、二百萬人遊行的紀錄，讓訴求響徹整個城市，讓世界看到香港，讓燈光照耀黑暗，讓民主自由種在人心。雖然民陣不再存在，但相信不同團體仍然會繼續堅守理念，毋忘初衷，撐著公民社會。

香港 疫情 反送中

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