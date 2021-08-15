中俄防長現身聯合軍演 共軍殲-20發干擾彈畫面曝光

中俄「西部·聯合-2021」演習13日進入實兵演練階段，展開了陸空聯合實兵行動，其中4架殲-20釋放干擾彈畫面首曝光。

據央視軍事報導，中俄聯演進入最後一個階段，展開陸空聯合實兵行動。此次演習投入的新型武器裝備佔81.6%，在45分鐘內投射彈藥265噸、火力密度平均每分鐘228發、火力峰值最高每分鐘364發。

報導指，演習一開始，4架殲-20戰機與2架殲轟-7戰機就對「敵」前沿指揮所和對空觀察哨實施打擊。

據香港01報導，中俄聯合演習於8月9日上午在寧夏青銅峽合同戰術訓練基地啟動，並將在8月13日結束。值得注意的是，中俄兩國防長此次也出席觀摩了演習。

據悉，此次軍演在不足48平方公里的空間內投入了10,000多人、飛機200多架次、裝甲裝備200多台、火炮100多門。

這是新冠肺炎疫情爆發以來首次在中國境內舉行的大規模中外聯演聯訓活動，也是中國大陸首次邀請俄羅斯軍隊進入位於大陸腹地的寧夏參加演習。顯示出中俄兩軍之間的信任達到前所未有的高度。

據報導，有分析推測，中俄聯合演習釋放三重訊號。第一是阿富汗大變局。分析指，神學士正在發動猛烈攻勢，連續三天，攻佔了至少4座省會城市。阿富汗局勢急轉直下，美軍從阿富汗緊急撤離，導致中亞地區周邊國家進入警惕，中俄聯合軍演亦是示警外界挑釁。

第二，向美國發出訊號。德國《世界報》稱，近來美國及盟友舉行了多個針對中俄的大規模軍演。比如美國和北約針對俄羅斯在黑海舉行「海上微風-2021」大規模聯合軍演，甚至一度發生俄艦機向參加演習的英國軍艦進行警告性射擊的事件。日前，美國又宣布將舉行跨越17個時區，代號為「大規模演習2021」的史詩級聯合軍演，明顯針對中俄。中俄這次聯合演習，發出明確的團結一致反對美國威脅的訊號。

第三，疫情時期顯示中俄軍演態度堅定。分析指，這次軍演，兩國士兵都戴口罩，這在以往軍演中幾乎不可能出現。即便面臨嚴峻的疫情形勢，中俄仍舊排除萬難，舉行如此大規模軍演，更顯示了這場軍演非同尋常的意義。