人民日報：盼香港律師會搞專業 不搞政治

香港律師會月底改選理事會。大陸官媒人民日報表示，香港律師會對會員負責，就應選擇搞專業不搞政治；對市民負責，就應選擇搞建設不搞破壞。

人民日報的文章說，香港律師會扮演重要角色，與香港法治同行是其本分，捍衛香港法治精神屬其義務，而香港法治的興衰存亡更直接關係其自身的興衰存亡。

文章又指出，與反中亂港分子劃清界限，就不會像教協一樣，喪失特區政府的認可。擁護「一國兩制」方針、遵守基本法，就不會像香港大律師公會一樣斷絕與內地的交流合作，走上窮途末路。

文章期望，香港律師會透過新產生的管理層與時俱進，發揮建設性作用，並指該會展現貢獻香港撥亂反正的堅定意志，體現貢獻香港由亂及治的堅定決心，可在與香港再出發的同心同行中博取更大的發展空間，真正成為行業協會旗艦，進一步提升其地位、抬升其分量。