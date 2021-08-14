對「跑偏」零容忍 大陸官媒：網路遊戲不得篡改歷史

中國央廣網周六發表評論，認為網路遊戲行業必須加強自律，對國家歷史要有「基本的尊重和敬畏」；監管部門則應「強化前置審批管理，對『跑偏了』的網路遊戲『零容忍』，鏟除其生存土壤」。

事件的起因是古風模擬經營類手遊《江南百景圖》將岳飛設計為「肉袒牽羊」的形象。中國歷史研究院日前發文稱，近日某手游設計了「岳飛」立繪，岳飛坦露上身，牽羊兔冠，而「肉袒牽羊」是古代一種極其屈辱的行為。該院指出：「手遊年輕玩家眾多，更需要尊重事實、尊重歷史。如果青少年接觸的是扭曲的歷史，那麼歷史將不成其為歷史，民族記憶也將走向破碎與虛無。」

被不點名提及的《江南百景圖》已對引發爭議道歉，並表示已修改遊戲中的岳飛形象。但這一事件引發了有關「歷史不能『遊戲』」的討論。不少微博網友也對遊戲中的岳飛形象設計感到不滿，質疑遊戲侮辱歷史英雄。

央廣網在評論中寫道：「歷史是文化的支撐，肆意篡改歷史的網路遊戲是一種劣質甚至是有害的文化傳播。網路遊戲玩家的主體是青少年，錯誤地改編、戲說、調侃歷史，容易引起歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀的誤導。」

遊戲產業遭連番批評

中國官媒近期針對網路遊戲發表了一系列批評文章。央廣網的最新評論加劇了人們對網路遊戲可能成為監管機構下一個鎖定目標的擔憂。

《經濟參考報》8月3日發文稱網路遊戲為「精神鴉片」，並指未成年人網游上癮應該加大控管。這篇題為《「精神鴉片」竟長成數千億產業》一出，引發騰訊及其他網路遊戲公司股價大幅下跌。《經濟參考報》隨後移除了文章，刪除了「精神鴉片」、「電子毒品」等用詞後重新上傳，標題被改為《網路遊戲長成數千億產業》。

騰訊不久後宣布，針對旗下一款熱門手游《王者榮耀》設定未成年人遊戲時間限制。

《證券時報》緊接著在8月5日發文，呼籲提高遊戲公司稅負。該報認為，除了保護好青少年，在遊戲設置上防止過度花錢、過度沉迷，遊戲行業作為軟件服務業享受稅收優惠，也受到詬病，在稅收上遊戲行業也應該向傳統行業適度看齊。

自2017年，中國監管機構一直試圖限制未成年人玩網路遊戲的時間。騰訊遊戲等公司設置了實名認證和防沉迷系統，以減少未成年人的遊戲時間。但在實際操作上卻存在困難，因為使用者可以虛報年齡。

近來，有關當局再次將聚焦青少年健康議題，並表示希望進一步加強針對網路遊戲和校外培訓行業的規定。今年7月，中國監管機構宣布禁止校外教育培訓機構針對學校的主要科目開設盈利性補習課程，補習業因此遭遇重創。

（路透社等）

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