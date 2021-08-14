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譚耀宗：下周人大常委擬將反制裁法納入基本法附件三

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
港區全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗。圖／香港中通社
港區全國人大常委、民建聯前主席譚耀宗。圖／香港中通社

大陸全國人大常委譚耀宗今日表示，下周舉行的人大常委會將審議一條全國性法律納入香港「基本法」附件三，估計這條法律將是「反外國制裁法」。

據港媒香港電台報導，譚耀宗指出，確實內容仍要由北京公布，不過若能透過本地立法程序將「反外國制裁法」在香港實施，會更為完備，，可以有時間研究如何落實相關法律精神。

譚耀宗並指出，香港「基本法」廿三條的部分內容，是現在「港版國安法」沒有涵蓋到的，包含洩露國家機密、以及禁止香港政治團體與外國聯繫等。

對於民陣解散是否可以保障國安與香港穩定，他則說，如果這些組織不再存在，是可以解決一些問題。所有對國家安全及香港社會穩定不利的組織，都不應該繼續運作，港府應該會審視那些團體抵觸國家安全法例。

香港 港版國安法 北京

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