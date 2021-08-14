大陸藝人張哲瀚遭踢爆曾前往靖國神社 代言一夕蒸發

因戲劇《山河令》爆紅的大陸藝人張哲瀚，近日接連遭人踢爆曾前往日本「靖國神社」、「乃木神社」，不僅遭官方媒體與網民圍剿，代言品牌也紛紛在第一時間宣布終止與其合作，張哲瀚演藝事業恐因此遭滅頂之災。

現年30歲的張哲瀚是趙薇旗下藝人，在大陸今年上映的武俠劇《山河令》中飾演男主角「周子舒」而爆紅。

但近日有網友爆料稱，張哲瀚2019年底曾參加朋友在日本「乃木神社」舉辦的婚禮，並與支持西藏獨立、否認南京大屠殺的印尼前第一夫人「黛薇夫人」合照。

乃木神社供奉日本陸軍大將乃木希典。甲午戰爭期間，乃木希典曾率兵攻佔旅順、遼陽，並被指是「旅順大屠殺」的積極策劃者。乃木希典並曾於1896年至1898年，任台灣日據時期第三任總督。

緊接著又有網友指稱，張哲瀚2018年曾於社交媒體發布在靖國神社「開心合影」的照片。

13日中午，張哲瀚緊急在微博發表道歉聲明，強調自己「不親日」，但欠缺對相關場所的歷史背景和知識，並對一同與會的其他人的政治背景失察，才導致發出的照片合影裡含有嚴重傷害中國人民感情的內容，為自己的無知感到羞愧。

但人民日報批評張哲瀚，「身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，太不應該。事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沈重代價。」

央視新聞官方微博也發文稱，無論在靖國神社前合影，還是到乃木神社參加婚禮，張哲瀚都觸碰了歷史傷痕，傷害了民族感情，不能簡單歸咎為「曾經無知」。

連環球時報總編輯胡錫進13日晚間都加入圍剿行列，批評張哲瀚「進了靖國神社還這樣嘻嘻哈哈的，那段血淚史對中國社會來說有多痛，對他似乎只是一份遙遠的知識。」

據大陸媒體統計，截至13日晚，至少已有28個張哲瀚代言的品牌宣布與其解約，包括：娃哈哈、可口可樂、倩碧、妮維雅、浪凡、浪琴表、COSTA、京都念慈菴等等。

此外，張哲瀚參與演出的電影均已宣布停止與其合作，張哲瀚參與的綜藝節目也遭下架。甚至有不少曾和張哲瀚合作過的演藝圈人士，加碼爆料張哲瀚走紅後的各種耍大牌行徑。

另，日本防衛大臣岸信夫13日下午前往靖國神社參拜，這是日本現任防衛大臣第二次參拜靖國神社。大陸國防部13日晚間也對此表達強烈不滿和堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。