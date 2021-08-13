台灣爭取參加民主峰會 《環時》：決不允許蔡英文與會

白宮周三（8月11日）宣布，美國將於12月9日召開為期兩日的虛擬民主領袖峰會，召集政府、民間社會和私營領域領導人，與會名單暫未出爐。台灣外交部表示正努力爭取參加美國舉辦的民主峰會。

台灣外交部北美司副司長陳慧蓁周四在外交部例行記者會上表示，台灣政府會持續同拜登政府協調，努力爭取參加峰會。「峰會主題包括對抗威權主義、打擊貪腐跟促進人權，這些都是台美共享的價值，我們會與美國和其他理念相近國家共同捍衛民主跟人權。」

台灣駐美代表蕭美琴周三也對媒體表示，美國將台灣視為重要民主夥伴，台方會繼續就相關會議的參與進洽美方。蕭美琴在今年二月便曾透露，已向美方表達期待台灣能參與拜登政府即將舉行的峰會，而且獲得了「非常積極的回應」。

美國《新聞周刊》（Newsweek）指出，此前已有跡象顯示，台灣可能獲邀參與民主峰會。美國國務卿布林肯三月出席眾議院外委會聽證會時曾承諾邀請台灣與會。布林肯當時形容台灣是「強健的民主政體」、「一個能對世界做出貢獻的國家」。

拜登在競選期間表示，美國的內政及外交政策密切相關，作為總統他將立即采取措施提振美國的民主和聯盟，並再次將美國置於首位，帶領全球應對最緊迫的挑戰。他承諾在入主白宮的第一年邀集全球民主國家領導人制定共同議程來應對共同價值觀所遭受的威脅。

白宮計劃在第一次峰會舉行的一年後再次邀請全球民主國家領袖及官員與會，以評估取得的進展並開辟共同前進的道路，若條件允許，第二次峰會將以實體形式召開。

對於台灣爭取參與拜登主辦的民主峰會，中國官媒《環球時報》主編胡錫進周四發表措辭激烈的社評稱，大陸決不會允許蔡英文與會。「讓她與各國元首和政府首腦參加同一個會議，出現在同一個屏幕上，那將是對一個中國原則的宣戰。」

胡錫進寫道，此次峰會是拜登對抗中國的又一出招，「等於是把世界各國強行定義成民主的和非民主或『獨裁』的國家，肯定是一次分裂世界的會議」。

他還警告稱，美方如果邀請台灣與會，需要參照APEC的做法，否則「這次大會就是干預台灣問題的一次嚴重升級」。「中國大陸決不會坐視美台以這種方式突破底線，屆時台海必出現前所未有的驚濤駭浪。」文末還威脅，若「美台勾連越線」，解放軍機將飛躍台灣；「如果台軍膽敢對解放軍戰機開火，那麼大陸瞄准台軍目標的大量導彈以及我們的大批轟炸機隊將做出決定性回答，書寫歷史。」

台灣在1991年以中華台北（Chinese Taipei）名義加入亞太經濟合作會議（APEC）。由於APEC遵循「一個中國」政策，台灣總統依照慣例無法參加APEC領袖峰會，必須指派領袖代表與會，歷屆代表包括蕭萬長、辜振甫、彭淮南、李遠哲、連戰等。台灣總統蔡英文執政期間先後指派總統府資政宋楚瑜、行政院科技顧問張忠謀與會。

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