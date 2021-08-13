美歐力挺立陶宛 陸外交部：一中原則不容歪曲
據中共外交部網站消息，針對有記者問：日前，美國國務院稱，各國均有權不受外部脅迫地自主確定「一個中國」政策框架。歐盟對外行動署稱，歐盟成員國同台灣互設「代表處」不違反一個中國政策。大陸外交部發言人華春瑩評論稱，一個中國原則的含義清晰而明確，不容歪曲和篡改。
華春瑩表示，中方對別國損害中國主權和領土完整的行徑作出堅決和必要反應，完全合理合法。我們強烈反對美方對中方的正當舉措指手畫腳、粗暴干涉。
同時，華春瑩再次強調，一個中國原則的含義清晰而明確，不容歪曲和篡改。世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，「中華人民共和國」是代表全中國的唯一合法政府，這是鐵的事實，也是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。
她說，奉行一個中國政策，就必須嚴格恪守一個中國原則，包括斷絕一切同台灣當局的官方往來。個別國家和某些人妄圖混淆視聽，用心險惡，但他們的圖謀注定不會得逞。中方敦促歐盟方面在涉台問題上堅持正確立場，不要在涉及中方核心利益的問題上發出錯誤信號，給中歐關係製造新的麻煩。
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