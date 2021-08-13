大逃亡潮來了？移出香港人口飆升至近9萬

當北京鎮壓香港異議人士，新冠疫情又使得香港這個金融中心受到封鎖，本周四（8月13日）由香港特區政府統計處公布的數據顯示，過去一年內香港的人口減少了1.2%，部分歸因於自香港移出的居民高達近9萬人。

根據2021年的年中人口數字（去年年中到今年年中）顯示，香港的人口為739.47萬，比去年同期減少了8.71萬，跌幅為1.2%。2020年香港的年終數據也顯示出1.2%的下降，13日發布的數字再度表明，人口下降的趨勢並沒有得到緩解。

香港過去只有一次年份呈現人口下降的紀錄，即2003年SARS疫情後0.2%的下降。

香港是一個快速老化的社會，去年的死亡人數就比出生人數多了11800人。但是，政府的數據也顯示了人口下降的另一個新原因：離開香港的居民比進來的還多。

「某種形式的大逃亡」

去年年中，香港的淨遷移（即移入減移出）人數為1200人，仍為正數；但在2021年中，該淨遷移數字卻轉為負數：負75300人。2021年中統計，共有89200名香港居民移出，該移出量是去年年中同期20900人的四倍多。

2018年中與2019年中數據顯示，當時香港人口淨遷移皆為正數，分別有8500人和23000人。

在新冠疫情期間，香港通過對限制非居民入境維持了低確診數，此舉雖保障了人們的安全，卻也相對應地沖擊了旅遊業，使得居民和外籍人士很難見到海外的親人。

於此同時，數以千計的香港人已收拾好行李，以逃避北京對異議人士的鎮壓。在今年上半年，機場經常看到居民在登機時淚流滿面地告別，其中大部分的人是前往英國，因為英國表示為許多香港人提供入籍途徑。

法新社指，香港政府沒有對有多少人永遠離開這個城市進行官方統計，但數字表明，香港正在發生某種形式的大逃亡。

7月份，平均每天約有1500名香港人通過機場離開，比今年上半年的每日約800人有所增長；在過去的12個月裡，從提前領取退休金的數量也在飆升，該退休金只有在某人要永久離開時才能提取。

不過，香港特區政府統計處卻在新聞稿中指，「淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。」

法新社指，香港政府對這些人的離開不以為然，稱許多人有一天會回來，而那些離開的人可以用中國大陸人填補。在1997年香港回歸中國之前，和1989年北京天安門鎮壓之後，也有過大量居民離開香港，但這沒有讓總人口減少，許多人後來也返回香港。

（法新社等）

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