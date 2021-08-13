港府今刊憲禁止侮辱五星旗 最高可處3年徒刑

香港政府13日針對「2021 年國旗及國徽（修訂）條例草案」刊憲，修例後，不論是現實生活或是虛擬世界，若有公開及故意侮辱五星旗及中共「國徽」，均屬犯罪，最高可處以第5級罰款，與監禁3年。

據星島日報報導，「2021 年國旗及國徽（修訂）條例草案」13日刊憲，規定管理網上辱五星旗，與中共「國徽」行為，該草案將於18日在立法會大會進行首讀及二讀。

草案也建議，為了讓港警有足夠時間調查，把檢控時限延長至警務處處長發現或知悉有關罪行的日期之後1年內，或犯該罪行的日期之後2年內。

中共「國旗法」在1997年香港主權移交時列入香港「基本法」附件三並經本地立法後在港實施。中共去年10月修訂「國旗法」時說明，建議香港和澳門兩個特區根據修改後「國旗法」的有關規定、原則和精神，對各自本地立法作相應修改。