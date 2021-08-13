如何衡量「真誠愛國者」？港政務司長：從言行綜合考慮

香港選委會界別分組選舉提名12日截止，並將由候選人資格審查委員會進行資格審查。香港政務司司長李家超表示，須認真嚴格審查每一個候選人，是否為「真誠愛國者」，會從言、行、文章、著作等綜合考慮。

綜合香港媒體報導，李家超同時身兼候選人資格審查委員會主席。他表示，候選人資格審查委員會的工作佔用的時間比較多，因為必須認真嚴格審查每一個候選人，要衡量候選人是否真誠擁護香港「基本法」、真誠效忠特區政府。

至於如何分辨「真誠愛國者」？李家超指出，資審會將從言、行、文章、著作等綜合考慮，判斷其是真心還是假意。他並表示，不擔心選舉會變成「清一色」，也重申政治立場不是主要考慮，只要不違反香港「基本法」，不傷害香港利益，加上對港府有建設的意見，港府都會聆聽。