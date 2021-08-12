(德國之聲中文網) 台灣外交部與美國在台協會8月11日同時公布了雙方海巡部門舉行線上會議的消息。美國在台協會在聲明中說，美台代表在會晤中討論了加強聯合海上搜救響應、救災、環境、人員培訓交流等議題。保護海洋資源、打擊非法漁業捕撈也將是雙方繼續合作的議題。"美方支持台方參與並為解決全球共同關心的問題做出貢獻。"

台外交部也在聲明中進一步指出，雙方同意"台美海巡工作小組"未來將定期召開會議，就公共關切的海事議題進行協調，以強化美台合作應對區域海事挑戰的能力。這"不僅代表美台關系進一步深化及擴大雙邊合作關系，更展現雙方共同協作采取具體行動，促進區域和平穩定。台灣政府願與美國等理念相近的國家持續推動海巡及其它海事議題的國際合作，捍衛自由、開放且以規則為基礎的國際海事秩序。"

2021年3月25日，台美雙方簽署《台美設立海巡工作小組了解備忘錄》，其中就約定了雙方工作小組定期召開會議。8月11日的線上會議系第一次召開。

台美海巡艦曾聯合演練?

另據台灣《自由時報》消息稱，8月10日，台美海巡艦只在花蓮外海舉行了聯合演練，台灣海巡署只是相當低調地證實確有此事，但沒有進一步透露細節。《自由時報》稱，台灣海巡署共派遣了四艘艦艇參加演練，美方的參演艦只信息則不明朗。《聯合報》也報道稱，海巡署4艘艦只8月10日與8月11日在花蓮外海30海裡處集結，"顯然正在進行某項操演"。

不過，台灣海巡署後來發表聲明稱，相關媒體報道"台美海巡於花蓮外海舉行聯合操演一事，並非事實"。海巡署稱，"近年強化海域巡防能量，積極籌建各式新式艦船艇，為使新造艦船艇熟悉及應處各海域狀況，均規劃實施環島水文及航路測試與相關組合訓練。"但是台美雙方"未來亦不排除任何可能的互動合作模式。基於雙方默契，未經雙方同意，合作內容不對外公開"。

中國國台辦發言人馬曉光8月11日就台美海巡合作的消息對外界表態稱，大陸方面"堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯系"，"台灣民進黨當局與外部勢力勾連、挑釁玩火，必將自食惡果。"

中國南海研究院院長吳士存則對香港中通社表示，台美海巡部門的聯合行動"實際上是一種變相的軍事安全合作。所以北京要將此視同美台在軍事安全領域合作'打擦邊球'的行為"。吳士存呼籲，北京方面應對此類試探底線的行為保持警惕。

(美聯社等)

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