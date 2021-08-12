香港人口最新數據 今年中近9萬人離港
香港官方統計數字顯示，香港年中的人口臨時數字為739萬4700人，較去年中的748萬1800減少了8萬7100人，減幅1.2%。同期，香港居民淨移出8萬9200人。不過港府發言人強調，近9萬多人離開香港，概念上與移民不同。
據港媒星島日報報導，港府發言人表示，淨遷移包含香港居民以工作、讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同。香港是一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去10年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均是淨移出。
港府發言人又說，在新冠疫情持續影響之下，香港與世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，國際行程受到嚴重影響，移入香港的人數持續處於低水平。其中，今年上半年政府因應疫情實施的登機限制，影響了人口移入。
港府發言人指出，同時，在疫情前已離港的香港居民可能選擇繼續留在外地，或因航程受阻而未能返回香港。
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