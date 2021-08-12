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香港入境條例生效 陸委會提醒國人赴港澳可能的風險

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供
陸委會發言人邱垂正。圖／陸委會提供

香港入境修訂條例於8月1日生效，外界擔憂港方限制任何人出入境香港。陸委會發言人邱垂正今日呼籲，港府應尊重民眾出入境自由，另也提醒國人赴港澳行程可能的風險，注意人身安全。

香港入境修訂條例1日生效，授權入境處可要求航空公司禁止載運個別乘客。加拿大日前警告公民，根據香港入境修訂條例，有關當局可禁止民眾離境。

邱垂正今表示，希望港府在執行相關法律時，尊重民眾入出境自由，避免損及國際社會與香港間的正常交流。我方除持續關注後續發展與後續情形，也會確保國人出入香港的自由與權利，也請國人審慎評估赴港澳行程與留意可能的風險，注意個人人身安全的可能危害。

邱垂正也說，如果遭遇困難，仍可以洽我方駐香港辦事處，24小時的服務緊急聯繫電話。雖然港處目前只剩雇員，但是港處相關服務仍不中斷，有任何問題就近向港處聯繫。

另外，我方正研擬放寬港澳生來台就讀高中，邱垂正指出，為吸引優秀港澳學生來台就讀，教育部正研擬放寬港澳學生申請來台就讀高中及五專制專科學校，並於今年的2月22日完成「香港澳門居民來台就學辦法」修正草案的預告程序。

邱垂正指出，目前正在進行後續行政作業，完成核定後，教育部會公布具體實施細節。符合資格港澳學生符合入學資格後，就學期間就可以申請在台居留，一切按照相關法規辦理。

香港 邱垂正 教育部

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