江啟臣推馬英九是重建兩岸關係最佳人選 陸委會回應了

國民黨主席江啟臣提出「憲法九二」路線，並稱未來重建兩岸關係、恢復交流、建立互信的工作，前總統馬英九是最好人選。陸委會發言人邱垂正12日回應稱，馬前總統前往中國大陸交流，去之前與返台後都需向總統府申報。他並重申，國人赴陸交流不應倡議、推動「一國兩制」台灣方案、民主協商等危害國家主權的行為。

總統府在今年3月時曾表示，前總統馬英九及前副總統吳敦義的出境管制期限至今年5月19日；5月20日起前往中國大陸地區交流，將不再需要總統府核准。

但馬前總統若要前往中國大陸交流，在去前與返台後仍須向總統府申報。

邱垂正12日在線上記者會上說，馬前總統的出境管制期限是到今年5月19日。管制期屆滿後，馬前總統如欲前往中國大陸，總統府業以兩岸條例第9條第8項的規定，將其列為進入中國大陸前以及返台後，應向原服務機關總統府申報之人員。

邱垂正接著重申政府對赴陸交流的基本規範。他說，政府支持合於規範、秉持對等尊嚴，不設政治前提的兩岸交流。

他強調，國人赴中國大陸從事兩岸交流活動，須遵守兩岸交流政策與法規，不應呼應與配合陸方的統戰宣傳，或倡議、推動涉及「一國兩制」台灣方案、民主協商等危害國家主權，影響民主體制正常的活動。

此外，對於中國大陸目前正爆發本土疫情，我方有無關心在大陸的台商？邱垂正說，海基會與在中國大陸的台商協會保持密切聯繫，除表達政府關懷，也表示會提供必要的協助。

他說，「祝願兩岸可以早日脫離疫情威脅，恢復正常生活，並盼在疫情安全可控前題下，兩岸可以逐步恢復正常有序的交流。」

針對海基會董事長懸缺至今一年，仍由金仁寶集團創辦人許勝雄代理，但近日現傳出總統府前秘書長蘇嘉全將接任海基會董事長。邱垂正則回應，有關海基會人事安排，需依照既定程序辦理，如果有確切訊息，會適時對外說明。