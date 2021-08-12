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江啟臣提憲法九二 陸委會：無中華民國台灣生存空間

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
因疫情關係，陸委會12日舉行線上記者會。圖／取自直播截圖
因疫情關係，陸委會12日舉行線上記者會。圖／取自直播截圖

國民黨主席江啟臣提出新版兩岸論述，確立「憲法九二」路線，主張發起兩岸和平發展委員會。對此，陸委會發言人邱垂正12日表示，不論是「九二共識」或「憲法九二」，在北京的定義下，都只剩下他們一個中國的原則，沒有中華民國台灣生存的空間。

陸委會12日舉行線上記者會。對於國民黨提出的新的兩岸論述，邱垂正在會上表示，注意到國民黨內部因為黨主席選舉對兩岸政策的討論。不論是「九二共識」，或國民黨人士提出來的「憲法九二」主張，在北京的定義下，都只剩下他們一個中國的原則，沒有中華民國台灣生存的空間。

邱垂正也說，台灣民意也沒有接受，並且質疑。政府希望在野黨在討論兩岸政策跟立場時，能夠理解台灣民眾對兩岸關係發展的堅持，以及中共當局對台壓迫的事實。

邱垂正接著重申蔡政府從2016年上台以來的兩岸政策主張。他說，政府長期以來是依據「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務，致力維護台海和平穩定的現狀。

他強調，面臨中共的極限施壓，政府堅定不妥協、不屈服，我方受到國際社會的支持，政府也不冒進、不挑釁，我方推動穩健、韌性的兩岸政策與作為，也贏得國際社會的穩定與台灣主流民意的支持。

兩岸政策 邱垂正 國民黨

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