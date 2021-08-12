港警調查結果未明 香港民陣先傳出解散

根據多家港媒，香港民間人權陣線 (民陣)可能在周五 (8月13日)宣布解散，主因是這個過去協助舉辦香港多場大型抗議活動的聯合平台組織正面臨警方的調查。

《南華早報》引用民陣一位消息人士的說法，表示他們會在13日舉行會議，批准一項關於解散該組織的動議。這位人士說：「由於民陣主要領導人被監禁，許多重要的成員團體在過去幾個月中退出，該陣線除了解散之外沒有其他選擇。」

另一個成員團體的代表也向《南華早報》證實可能解散的消息，他說：「在目前的政治壓力下，民陣很難繼續生存下去。大多數成員團體已經決定留到最後一刻，並尊重民陣做出的任何決定。」

民陣成立於2002年，在2003年起每年主辦香港七一遊行直到2021年被官方以防疫為由阻止申辦，但最後仍有數以千計的人無視禁令上街。民陣在2019年的反政府抗議活動中發揮了關鍵影響力，號召數次超過萬人的游行，其中幾次根據民陣統計更高達百萬人。

截至2019年6月，民陣成員本有48個成員團體，但自從一些關鍵團體在3月退出後，成員團體數已降至10個，包括民主黨、公民黨、教協和民主與民生協會、工黨、工會聯合會、社會工作者總工會、社會民主人士連線和香港市民支援愛國民主運動聯合會。

根據港媒報道，警方在4月就調查過民陣的財務狀況、還有該組織未根據《社團條例》向政府登記的原因。但民陣認為自己沒有義務配合警方調查，拒絕提供答案，表示自成立以來從未被如此詢問過。此外，警方還詢問了民陣在提交給聯合國的請願書中所扮演的角色，這份請願書要求聯合國人權高專針對2019年抗議活動期間部隊的警察暴行進行國際調查。至今這些調查還沒有最新的進展。

民陣多位過去的領導人和秘書處成員都因政治問題下台或根據《香港國家安全法》被捕。目前的召集人陳皓桓（Figo Chan Ho-wun）也因2019年10月1日非法集結案在2021年5月28日被判囚18個月。自他入獄之後，民陣就陷入未來發展的困境。

(綜合報導)

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