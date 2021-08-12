立陶宛為何接連反華 陸學者：打台灣牌竭力討好美國

中國社會科學院歐洲研究所副所長、研究員劉作奎指出，立陶宛在近代史上從東歐大國到成為西方陣營的一員，背後是政治經濟因素在發揮作用。他指出，立方不要誤判中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，要切實履行堅持一個中國原則的承諾。

據澎湃新聞報導，從視中國為「國家安全威脅」，到退出中國-中東歐「17+1」合作機制，再到打台灣牌，立陶宛接連搞反華表演，打的是什麼算盤？立陶宛是個什麼樣的國家？有著怎樣的歷史？

劉作奎指出，立陶宛意在討好美國，將國家安全和主權利益置於危險的地緣博弈中，也從根本上侵蝕了中立友好合作的基礎

劉作奎指出，2019年，立陶宛安全部發布報告指出中國對立陶宛安全造成威脅。從提出中國威脅國家安全，到宣布退出中國-中東歐「17+1」合作機制，再到宣布設立台灣辦事處，立陶宛逐步衝到了「反華一線」。這其中，美國因素的影響是直接而明顯的。

立陶宛在安全上對美國有依賴，迫於壓力倒向美國。鑑於近幾年俄羅斯在東歐地區的活動增多，立陶宛對美安全需求有增無減。

而拜登政府上台後，美國對中國繼續進行戰略競爭，拉攏東歐國家站隊，通過軍事安全槓桿要求東歐國家減少與中國的合作。立陶宛成為「主動就範」的代表之一。

立陶宛試圖通過台灣問題向拜登政府示好，希望引起美國的重視。拜登上台後，美國外交重點放在了與西歐大國的協調合作上，對中東歐的重視度下降，原有的投資承諾看不到實現的希望。

因此，立陶宛將其外交政策與美國政府利用台海問題遏制中國的戰略重點相對接，企圖通過打「台灣牌」提升自身在美戰略中的地位，竭力討好美國，促使美國重視其需求。

在被問到，立陶宛的一系列動作，對中歐合作有何影響？

劉作奎表示，如果反華勢力進一步借立陶宛牽頭之機，聯合起來用台灣問題干擾中歐關係發展，恐怕將進一步惡化合作氛圍。立陶宛應該充分認識到其行為的風險性，「不要玩火」，不要做中歐關係的破壞者，否則必然受到中歐關係有識之士的共同譴責。

他指出，中歐之間互利合作的大方向不會改變，立陶宛也不要試圖在台灣問題上打擦邊球，既想通過炒作台灣問題獲得美國的青睞，又想讓中國理解其行為。歷史已經證明，台灣問題沒有商量也沒有妥協餘地，立陶宛必須收回成命。

劉作奎認為，立陶宛拉歐盟為其背書很難得逞，歐盟已經充分認識到中國的利益底線在哪裡。立方不要誤判中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，要切實履行堅持一個中國原則的承諾，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。