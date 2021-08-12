加拿大批中國做出「虛假審判」孟晚舟聽證會繼續進行

在中國法庭11日以為境外刺探丶非法提供國家秘密罪將加拿大商人斯帕弗 (Michael Spavor) 判刑11年後，加拿大外交部長加諾 (Marc Garneau) 譴責中國在「虛假審判」之後作出完全沒有道理的判決。加拿大政府一再表示，這起案件顯然與孟晚舟的引渡聽證會有關，但中國一直否認這一指控。

加諾告訴記者：「這一決定絲毫沒有削弱我們確保立即讓斯帕弗和康明凱獲釋的決心......這些案件已經持續太長一段時間了。」

路透社報導稱，加拿大總理特魯多的助理說，特魯多將很快舉行快速聯邦選舉，他所屬的自由黨將與保守黨對壘，後者要求特魯多對北京采取更強硬的立場。

加拿大保守黨領袖奧圖 (Erin O'Toole) 12日告訴記者：「我們需要站起來，明確地......反對中國的這種行為。六年來，特魯多先生在中國問題上一直不夠強硬的情況。保守黨政府將支持加拿大的價值觀丶我們的公民和我們的安全。」

民意調查顯示，特魯多將保留權力，但不一定能獲得他所尋求的多數席位。當被問及兩名被拘留的加拿大人有可能成為選舉問題時，加拿大外長加諾說，加拿大人理解渥太華正在盡其所能確保他們獲釋。

他表示，加拿大仍在與華盛頓和北京進行緊張的談判，以確保斯帕弗和康明凱能獲釋返國。康明凱同樣面臨間諜指控，但他的案件沒有更多細節。加拿大說其不會同意交換兩名加拿大人與孟晚舟，強調該國政府不能干涉司法程序。

一旦孟晚舟案件的最後辯論結束，加拿大法官將就是否建議引渡她作出裁決，預計今年晚些時候會作出相關決定。孟晚舟對這一決定可以提出上訴，法律專家說該案可能需要數年時間才能完成。

加拿大政府律師：孟晚舟涉嫌商業不道德行為

同日，加拿大溫哥華的法庭繼續針對孟晚舟的引渡案開庭審理。一名代表加拿大司法部的律師在引渡聽證會上說，孟晚舟犯了欺詐罪，因為她在與一名銀行官員會面時的聲明是「不誠實的」。

司法部律師弗雷特 (Robert Frater) 說，孟晚舟進行了「不誠實的商業交易」。他表示：「孟女士（在會面期間）的聲明是不誠實的，因為她說了些東西，但也隱瞞了一些事實。」

加拿大司法部的律師弗雷特在周三的聽證會中說，孟晚舟告訴銀行官員，華為「沒有從事任何可能導致匯豐銀行觸犯美國制裁法的活動」。孟晚舟還說，華為在遵守制裁方面非常嚴格，並要求在伊朗工作的任何合作伙伴也要這樣做。

弗雷特坦言，事實是，華為完全控制了這間香港公司，而孟晚舟不誠實的部分原因是，她所說的話描繪出華為與該香港公司之間的距離感，且她通過遺漏部分訊息來披露這個關系的真實性質。

該案副首席法官希瑟 (Heather) 問弗雷特，為什麼像匯豐這樣的大銀行會依賴一個人的話。弗雷特說，孟晚舟很重要，因為她是華為的首席財務官。

該案法官也詢問弗雷特，向匯豐銀行解釋風險是否是孟晚舟的責任。弗雷特表示：「她是給他們提供信息的人，他們可以評估風險。她向他們傳達的信息是，你們根本沒有風險，因為我們遵守了所有制裁措施。」

在法官的進一步提問下，弗雷特說，有些業務可以合法地與伊朗進行，孟晚舟的工作之一就是知道有哪些限制。法官還問，如果孟晚舟向銀行保證沒有違反制裁的風險，他們難道不會認為華為對香港公司有控制權。

弗雷特說，孟晚舟發出的信息是，華為「不與壞人合作」。孟晚舟周三戴著面罩和腳踝上的電子監控裝置出庭，通過翻譯了解訴訟程序。法官預計在今年晚些時候才會對孟晚舟的引渡作出裁決。無論她的決定是什麼，都可能會被上訴。

孟晚舟的律師否認了她的任何不誠實行為。他們還認為，匯豐銀行沒有被置於任何風險之中，批評美國對她的指控是出於政治動機。

加拿大於2018年底在溫哥華機場逮捕了孟晚舟，因為美國指控她用一間香港空殼公司向伊朗出售設備，違反了美國的制裁。期間，美國聲稱孟晚舟在公司與伊朗的業務往來方面，誤導了匯豐銀行，此舉犯下了欺詐行為。美國希望引渡孟晚舟，讓她面對欺詐指控。但她被捕後，也激怒了中國政府，因為北京認為她的案件是一個旨在阻止中國崛起的政治舉措。

(路透社丶美聯社)

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