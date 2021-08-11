國台辦批謀「獨」 陸委會：北京強勢作為破壞兩岸關係

大陸國台辦發言人馬曉光11日重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並批評民進黨當局妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是打錯算盤。陸委會11日表示，「國台辦發表對台矮化負面言論且不尊重台灣主流民意及國際社會的關切，我方不予接受。」並強調「台灣從來不是中華人民共和國的一部分。」

蔡英文總統日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪，談及美日關切大陸對台軍事威脅，是對急速軍事擴張的大陸送出一個「信號」。

大陸國台辦11日以「發言人馬曉光答記者問」方式發布新聞稿表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是任何人任何勢力都無法改變的事實。正告民進黨當局，妄想勾連外部勢力進行謀『獨』挑釁，是打錯算盤，註定失敗。」

對此，陸委會11日晚間以書面回覆表示，蔡總統針對近期國際社會關注台海情勢的談話，主要呼籲中共當局對台在政治、軍事活動等決策必須更加慎重，「因為北京強勢作為破壞的不僅是兩岸關係，更影響印太區域的和平穩定，這是台灣一貫的立場。」

陸委會稱，「國台辦發表對台矮化負面言論且不尊重台灣主流民意及國際社會的關切，我方不予接受。」

陸委會強調，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。」我方致力維護兩岸現狀，堅定捍衛國家主權及民主自由，持續深化與民主自由夥伴友好關係的主張與作法更不會改變。