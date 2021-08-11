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國台辦：「台獨」膽敢挑釁 大陸有權採取一切必要措施

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（新浪微博照片）
大陸國台辦發言人馬曉光。（新浪微博照片）

針對美國在台協會主席莫健日前稱，台海局勢不確定性升高，美國需強化區域嚇阻力，大陸國台辦發言人馬曉光表示，如果「台獨」膽敢挑釁，鋌而走險，大陸有權採取一切必要措施予以制止。

馬曉光表示，當前台海局勢複雜嚴峻，根源是民進黨當局及「台獨」分裂勢力勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，破壞台海和平穩定。維護國家主權和領土完整是國家的核心利益，是包括台灣同胞在內的全體中國人民的共同責任。如果「台獨」膽敢挑釁，鋌而走險，「我們有權利採取一切必要措施予以制止」。

馬曉光強調，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。美方編造種種藉口向台出售武器。企圖維持所謂台海嚇阻力，只會給台海地區和平穩定帶來更大威脅，給兩岸人民利益福祉帶來更大危害。我們堅決反對美方打「台灣牌」。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，慎重妥善處理台海問題，停止向「台獨」發出錯誤信號。

台海 台獨 馬曉光 莫健

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