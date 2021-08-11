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美警告在港營商風險 港府：外商在港數目不減

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港商務及經濟發展局局長邱騰華。圖／中通社
香港商務及經濟發展局局長邱騰華。圖／中通社

美國發出在港營商風險警告，提醒美國企業警惕「港版國安法」實施後面臨的風險。對此，香港商務及經濟發展局長邱騰華11日表示，美方過去一直先後挑起政治及貿易矛盾，但香港是全球最方便的營商之地。過去兩年多，香港經歷社會事件、新冠疫情，與「港版國安法」的實施，外商在香港經營的數目都無減少。

據星島日報等港媒報導，邱騰華還批評，美方過去一直挑起政治及貿易衝突，有違國際慣例，也會影響美國的商家。

對於大陸全國人大常委會17至20日將召開會議，其中一項議程是將「反外國制裁法」納入香港「基本法」附件三，邱騰華對此指出，相關法律是要回應美方加諸中國大陸與北京的無理制裁及維護商界利益，不過香港具體如何做，仍待人大常委會的決定。

另外，邱騰華也說，希望香港與新加坡等較低風險地方，在疫情穩定改善下，按原先條件商討恢復往來。

香港 港版國安法 疫情

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