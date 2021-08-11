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分析指：丁薛祥 可能晉升下一屆中共政治局常委

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共中央辦公廳主任丁薛祥。圖／取自新華社
中共中央辦公廳主任丁薛祥。圖／取自新華社

香港媒體分析，明年即將到來的中共20大，大陸國務院副總理胡春華與中共中央辦公廳主任丁薛祥是晉升政治局常委的熱門人選。其中，丁薛祥更被指是現任常委王滬寧的接班人。

香港明報一則評論指出，丁薛祥明年「入常」有幾大有利條件。首先，他是習近平信任；第二，是年紀適合；再來，是有前例可循；最後，是人事安排的需要。而近年來丁的權力已日漸增加，公開亮相也漸趨活躍。

丁薛祥長期在上海工作，此前一直在上海材料研究所工作，並且在14年的時間裡從一個普通科研人員成為研究所所長。1999年，丁薛祥從所長任上調往上海市科委擔任副主任，隨後就穩步晉升。

2007年，丁薛祥升任上海市委秘書長，並躋身市委常委。同一年，習近平由浙江調任上海市委書記，兩人有過短暫交集。此後，丁薛祥在上海市委度過五年時間，從秘書長做到政法委書記。

2012年習近平接任大位，就將時任上海市政法委書記的丁薛祥調到北京，出任中辦副主任兼國家主席辦公室主任。在這之後，丁薛祥就經常隨習近平視察外訪。十九大更接替栗戰書，當上中辦主任。

報導也指出，丁薛祥下月才滿59歲，與胡春華，以及將滿61歲的重慶書記陳敏爾一樣，是政治局現任委員中三名「60後」。

另外，中辦主任位居中樞要津，歷來是政治局常委的熱門人選。報導指，若他在二十大上「入常」，很可能是王滬寧的接班人。

上海 習近平 香港

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