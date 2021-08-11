香港教協解散後 新的教師工會正在成立

香港成立近半世紀的教協日前宣布解散，另一個香港教育團體、香港教育工作者聯會（教聯會）會長黃均瑜表示，現在已經有新的教師工會成立，目前正在張羅新的人員配置、工作程序及尋找新的夥伴等事宜。

據香港電台報導，黃均瑜表示，他對教協決定解散感到突然和錯愕，牽涉重大決定應需經嚴謹程序，聽取會員意見。且根據教協的會章，解散需要三分之二的會員同意，但教協只在理事會及監事會討論後就作出決定，這讓他感到奇怪。

不過黃均瑜指出，已有新的教師工會成立。而他所屬的教聯會不會變成新的工會，兩者會有分工。教聯會將著眼於教育政策，新的工會將集中處理教師權益及求助個案。

他表示，教協的解散對教育界是得大於失，其過往所做的事對教育界產生負面形象，不過對於教協會員來說，就是失的較多，在尋找培訓機會、權益維護和福利事務上都失去支援。