港媒指：香港職工盟 被查有無違反「港版國安法」

香港成立近半個世紀的教協10日宣布解散，有港媒指出，港府下一個目標是職工盟，並指港警國安處正在查其是否有違反「港版國安法」。此外，在當前氣氛下，近日相繼有屬會退出職工盟，但職工盟內部仍堅守崗位，暫時沒有解散計畫。

據港媒「東周刊」與星島日報報導，警方國安處正調查包含民陣、支聯會及職工盟等組織，是否有違「港版國安法」及洗錢等。

有消息人士指出，職工盟過去屢次疑涉收受資助、勾結外部勢力、操控工會進行「反中亂港」活動，「中央意識到必須踢散這一股力量，正本清源，社會才能重回正軌。」

職工盟現在有接近100個屬會，分別來自運輸、建築、航空、教育及飲食等約12個勞工界別，而其近一半對外公開的辦公地址及聯絡方法，均為職工盟會址及電話。有消息人士指出，教協是職工盟的核心屬會成員，但教協已退會，相信其他屬會有機會陸續退出。

至於職工盟的未來，職工盟表示，香港公民社會的自由不斷被收縮，社會瀰漫一片恐慌氣氛，一定會對工運構成打擊。工運路從不平坦，未來更肯定會是崎嶇難行，面對如此逆境，職工盟會繼續謹守崗位，堅持為打工仔發聲。