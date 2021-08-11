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大陸學者：蔡英文所謂「日台友誼」無非是場政治表演

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京聯合大學臺灣研究院教授朱松嶺。（你好台灣網）
北京聯合大學臺灣研究院教授朱松嶺。（你好台灣網）

對於蔡英文總統接受日本媒體「文藝春秋」月刊專訪相關談話內容，北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺表示，日台「唱雙簧」的現象一直存在，但所謂「日台友誼」無非是一場政治表演。在台灣民眾對民進黨當局抗疫不力表示強烈不滿的當下，蔡總統是企圖以此轉移內部衝突，提升自身支持率。

蔡總統受訪時表示，在今年4月，日、美領袖峰會的聯合聲明中納入了「日美兩國強調台灣海峽和平與穩定的重要性」內容；6月在英國召開的「G7峰會」上，也提及台灣海峽和平與穩定的重要性，這代表了世界上主要的先進國家對台灣海峽的和平與穩定極為重視，也充分證明，破壞台灣海峽現狀的並不是台灣。

對此，朱松嶺接受環球時報專訪表示，「蔡英文妄圖通過敵視大陸的手段趁火打劫，『倚美抗陸』心態暴露無遺，很可能早就寫好劇本，通過這種『公開演出』的管道表現出來。」

針對蔡總統說，台灣政府對中國是採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策，而一個很重要的地方是，擺脫對中國生產的製品、零件、軟體等高度依賴之現狀，讓貿易與投資能更多元的發展。中國社會科學院台灣研究所研究員王建民則說，台灣經濟的良好表現得益於兩岸密切的貿易往來，蔡英文所說的「擺脫高度依賴大陸的現狀」不切實際。

台灣海峽 蔡英文 北京

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