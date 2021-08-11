國台辦：台灣妄想勾連外部、謀「獨」挑釁 註定失敗

針對蔡英文總統日前接受日本媒體採訪，中國大陸國台辦發言人馬曉光回應稱，民進黨當局妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是打錯算盤，註定失敗。

國台辦11日上午，以「發言人馬曉光答記者問」方式發布新聞稿表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是任何人任何勢力都無法改變的事實。正告民進黨當局，妄想勾連外部勢力進行謀『獨』挑釁，是打錯算盤，註定失敗。」

對於中國大陸外交部10日下午宣布召回駐立陶宛大使，馬曉光則說，「我相關部門已表明我嚴正立場。我要再次強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。」

他並重申，「兩岸統一的歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的！我們正告民進黨當局，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，只能自食惡果。任何人都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強决心、堅定意志、强大能力。」