陸對加國涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

加拿大籍公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因走私毒品被大陸判刑，遼寧省高級人民法院10日對謝倫伯格案件進行二審宣判，維持死刑原判。加拿大外交部10日發聲明表示，強烈譴責中國大陸維持死刑判決的決定。「我們一再向中國表示堅決反對這一殘酷且非人道的刑罰，並將繼續與中國當局交涉，為謝倫伯格先生提供寬大處理。」

謝倫伯格最初被判15年監禁，但2019年，他在為期僅一天的重審中被判死刑。據遼寧高院官網消息，遼寧省大連市中級人民法院認定，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，其行為已構成走私毒品罪，依法判處謝倫伯格死刑，並沒收個人全部財產。

謝倫伯格不服判決，提出上訴。遼寧省高級人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理此案，「認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂做出上述裁定」。

紐約時報報導，事實上，2019年謝倫伯格在重審中被判死刑，而之前一個月，加拿大當局逮捕了華為財務長孟晚舟。法院對謝倫伯格的上訴做出裁決之際，孟晚舟在加拿大的案件正進入最後階段，她正在與美國以詐欺罪提出的引渡要求做鬥爭。有觀點認為，北京意圖藉謝倫伯格一案向加拿大施壓。

據加拿大駐北京大使館消息指出，對此，加拿大外交部長馬克加諾10日發表聲明表示，加拿大強烈譴責中國維持對謝倫伯格死刑判決的決定。「無論任何案件，我們都反對死刑，我們譴責對謝倫伯格先生刑罰的任意性。」

聲明稱，「我們向澳洲、法國、德國和美國表示感謝，這些國家的官員們與加拿大官員一起出席了審判。加拿大全球事務部將繼續為謝倫伯格先生及其家人提供領事服務，詳細資訊暫時無法披露。」