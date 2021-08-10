快訊

高端疫苗能打嗎？醫師：新冠感冒化無可避免

「五倍券變六倍」 陳其邁宣布：將加碼1000元高雄券

陸對加國涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
加拿大籍公民謝倫伯格因走私毒品被大陸判刑，遼寧省高級人民法院10日對他維持死刑原判，加拿大外交部10日強烈譴責中國維持死刑判決的決定。（圖／取自新浪微博）
加拿大籍公民謝倫伯格因走私毒品被大陸判刑，遼寧省高級人民法院10日對他維持死刑原判，加拿大外交部10日強烈譴責中國維持死刑判決的決定。（圖／取自新浪微博）

加拿大籍公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因走私毒品被大陸判刑，遼寧省高級人民法院10日對謝倫伯格案件進行二審宣判，維持死刑原判。加拿大外交部10日發聲明表示，強烈譴責中國大陸維持死刑判決的決定。「我們一再向中國表示堅決反對這一殘酷且非人道的刑罰，並將繼續與中國當局交涉，為謝倫伯格先生提供寬大處理。」

謝倫伯格最初被判15年監禁，但2019年，他在為期僅一天的重審中被判死刑。據遼寧高院官網消息，遼寧省大連市中級人民法院認定，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，其行為已構成走私毒品罪，依法判處謝倫伯格死刑，並沒收個人全部財產。

謝倫伯格不服判決，提出上訴。遼寧省高級人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理此案，「認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂做出上述裁定」。

紐約時報報導，事實上，2019年謝倫伯格在重審中被判死刑，而之前一個月，加拿大當局逮捕了華為財務長孟晚舟。法院對謝倫伯格的上訴做出裁決之際，孟晚舟在加拿大的案件正進入最後階段，她正在與美國以詐欺罪提出的引渡要求做鬥爭。有觀點認為，北京意圖藉謝倫伯格一案向加拿大施壓。

據加拿大駐北京大使館消息指出，對此，加拿大外交部長馬克加諾10日發表聲明表示，加拿大強烈譴責中國維持對謝倫伯格死刑判決的決定。「無論任何案件，我們都反對死刑，我們譴責對謝倫伯格先生刑罰的任意性。」

聲明稱，「我們向澳洲、法國、德國和美國表示感謝，這些國家的官員們與加拿大官員一起出席了審判。加拿大全球事務部將繼續為謝倫伯格先生及其家人提供領事服務，詳細資訊暫時無法披露。」

加拿大 死刑 走私

延伸閱讀

中國判加拿大涉毒公民死刑定讞 加方：不是巧合

巴基斯坦8歲男童在圖書館地毯上小便 被控褻瀆罪恐面臨死刑

孟晚舟案後在陸被逮 加拿大男子二審仍判死刑

孟晚舟案效應 加拿大男子運毒被改判死刑案定讞

相關新聞

陸不滿我在立陶宛設代表處 陸委會：北京不應阻撓

不滿台灣在立陶宛設立代表處，大陸外交部10日決定召回中國大陸駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。陸委會10日表示，...

民族主義籠罩 跨足兩岸的台灣藝人「進退兩難」

台灣藝人徐熙娣（小S）在社交媒體上向台灣奧運選手表達支持、稱其為「國手」而遭中國網民舉報「台獨」。短短一天內，她迅速被中國廠商切割，有4間中國品牌解除代言，損失高達新台幣3,200萬元（約人民幣745萬元）。

陸對加國涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

加拿大籍公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因走私毒品被大陸判刑，遼寧省高級人民法院10日...

分析：抵制北京冬奧視美國態度 3個月內是關鍵

東京奧運落幕，全球目光隨即轉向明年2月初登場、被眾多團體及人士倡言抵制的北京冬季奧運。分析指出，北京冬奧是否遭到有效抵制...

港媒：香港教協將解散 下一目標是職工盟

北京整治香港行動持續，7月底官媒新華社與人民日報發表評論，指出香港的教協是「毒瘤」。港媒「東周刊」報導，有消息指出，教協...

陸召回駐立陶宛大使 陸專家：將問題限制在可管控程度

大陸決定以召回駐立陶宛大使的方式，以表達台灣將在立陶宛設立代表處的不滿。中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，召回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。