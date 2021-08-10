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港媒：香港教協將解散 下一目標是職工盟

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港教協。圖／取自觀察者網
香港教協。圖／取自觀察者網

北京整治香港行動持續，7月底官媒新華社與人民日報發表評論，指出香港的教協是「毒瘤」。港媒「東周刊」報導，有消息指出，教協經由內部開會決定將解散，但要擇日公布。另，「東周刊」報導也指出，港府在「整治」教協後，下一個目標是職工盟。

「東周刊」報導指出，新華社與人民日報此前發文，指教協偏離教育，與民陣、支聯會勾連，為「反中亂港」惡行推波助瀾，是「必須剷除的毒瘤」，特區政府必須徹查。香港教育局之後斥責教協，將政治滲入校園，本質上與政治團體無異，宣布終止與教協工作關係。

「東周刊」指出，教協繼今年3月初退出民陣工作，6月退出支聯會後，日前退出職工盟以及國際教育組織，並將所有過往製作的教材從網站下架，成立中國歷史文化工作組，表示製作老師參考書目以「培養家國情懷」等。

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