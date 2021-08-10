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不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

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不滿設立「台灣代表處」 北京宣布召回駐立陶宛大使

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
外交部長吳釗燮日前宣布，我國將在立陶宛設立代表處。圖／擷取自外交部記者會直播網站
外交部長吳釗燮日前宣布，我國將在立陶宛設立代表處。圖／擷取自外交部記者會直播網站

外交部吳釗燮7月20日宣布，我國將在立陶宛設立代表處，名為「駐立陶宛台灣代表處」。大陸外交部官網10日下午發布新聞稿，痛批立陶宛政府此舉公然違背兩國建交公報精神，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。

吳釗燮表示，「駐立陶宛台灣代表處」英文名稱中的「The Taiwanese」代表台灣。這是我國在中國大陸邦交國設立的第一個以「台灣」為名的代表處。

據中央社報導，立陶宛外交部當日發布的新聞稿，也以「國家」稱呼台灣，表示也將在今秋到台灣設立辦事處。美國國務院東亞局對此表達讚賞，表示樂見台灣擴展國際夥伴關係。

大陸外交部10日發布的新聞稿稱，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。「此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使」。

新聞稿並指出，「中方正告立方，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同其他國家發展雙邊關系的政治基礎。中國政府和人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。」

大陸外交部敦促立陶宛立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。同時正告台灣當局，「台獨是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞」。

立陶宛 外交部 吳釗燮 台灣

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