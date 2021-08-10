加入口水戰局！央視主播斥美國抗疫有「三不」

中美對於新冠疫情的究責口水不斷，除了政府部門、智庫唇槍舌戰，大陸官媒央視的主播也加入口水戰。央視主播郭志堅在央視新聞連播上說，美國抗疫有「三不」：不說實話、不幹正事、不講武德。

昨日大陸三家智庫聯合舉行「『美國第一』？！——美國抗疫真相」報告研討會。央視新聞除新聞聯播報導這則新聞，央視主播郭志堅也在「主播說聯播」上發表個人觀點。

郭志堅說，「在我看來，美國抗疫就是三個『不』」。一是不說實話。對待資訊，美國政府要麼「選擇性失明」，要麼「習慣性失智」，對內遮遮掩掩，對外指指點點，這是其抗疫失敗最直接的原因。

第二個不是：不幹正事。郭志堅表示，美國政客當道，一條人命抵不過一張選票，急著挽救股市卻不著急搶救病人，60多萬「原本不必死去」的生命，讓美國專家都怒斥「這就是屠殺」。

郭志堅指出，美國抗疫第三不是不講「武德」。美國抗疫不但「不掃自家門前雪」，還拚命向外「潑髒水」。一邊放鬆疫情管控，向外輸送新冠病毒；另一邊打著病毒溯源的旗號，大肆滋生溯源恐怖主義的政治病毒，擾亂全球抗疫秩序。

他最後強調，疫情大流行早已不是衛生領域或某個國家自己的事情。「在這裡，我們要奉勸美國政客，疫情面前，別造謠、別作妖，更別想高高掛起，攜手合作才是唯一的出路。」