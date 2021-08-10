中俄「西部聯合2021」大規模聯合軍演 殲20亮相

中俄的「西部‧聯合-2021」大規模聯合軍演9日上午在寧夏青銅峽合同戰術訓練基地舉行。據大陸官媒央視新聞報導，「殲—20」隱身戰鬥機在演習開始儀式上亮相，這也是「殲—20」首次在解放軍與外軍聯演中現身。

據澎湃新聞報導，在這場中俄的「西部‧聯合-2021」開始儀式上，兩軍參演官兵按作戰編成編組13個地面方隊、2個空中梯隊，接受沙場檢閱。

除「殲—20」隱形戰機在演習開始儀式上登場外，「殲—11」、「殲轟—7」、「運—20」等戰機也在演習開始儀式上亮相。

「殲—20」的出現格外引人矚目，它是大陸裝備的第一種有人駕駛隱形戰機，原型機在2011年首飛。2017年「殲—20」首次以三機編隊形式參加中共建軍90周年閱兵式；同一年，大陸國防部發言人宣布，「殲—20」已經分批次交付部隊。

據央視新聞6月報導，空軍當時發布消息，「殲—20」已「列裝人民空軍多支英雄部隊」。在今年的中共建黨百年慶祝活動上， 15架「殲—20」戰機編隊亮相，當時也引發熱議。

報導指出，「殲—20」戰鬥機列裝部隊後，多次參與大陸空軍重大演訓活動。