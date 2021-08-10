聽新聞
test
0:00 / 0:00
中俄「西部聯合2021」大規模聯合軍演 殲20亮相
中俄的「西部‧聯合-2021」大規模聯合軍演9日上午在寧夏青銅峽合同戰術訓練基地舉行。據大陸官媒央視新聞報導，「殲—20」隱身戰鬥機在演習開始儀式上亮相，這也是「殲—20」首次在解放軍與外軍聯演中現身。
據澎湃新聞報導，在這場中俄的「西部‧聯合-2021」開始儀式上，兩軍參演官兵按作戰編成編組13個地面方隊、2個空中梯隊，接受沙場檢閱。
除「殲—20」隱形戰機在演習開始儀式上登場外，「殲—11」、「殲轟—7」、「運—20」等戰機也在演習開始儀式上亮相。
「殲—20」的出現格外引人矚目，它是大陸裝備的第一種有人駕駛隱形戰機，原型機在2011年首飛。2017年「殲—20」首次以三機編隊形式參加中共建軍90周年閱兵式；同一年，大陸國防部發言人宣布，「殲—20」已經分批次交付部隊。
據央視新聞6月報導，空軍當時發布消息，「殲—20」已「列裝人民空軍多支英雄部隊」。在今年的中共建黨百年慶祝活動上， 15架「殲—20」戰機編隊亮相，當時也引發熱議。
報導指出，「殲—20」戰鬥機列裝部隊後，多次參與大陸空軍重大演訓活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言