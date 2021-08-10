港特首：選委會選舉收到885份報名 之後將做審核

香港選舉委員會界別分組選舉的提名期已展開，特首林鄭月娥表示，截至9日止，共收到885份提名表格，包含35份指定團體及850份候選人提名表格。下一步工作是由資格審查委員會審查獲提名人是否符合要求，包括是否效忠香港特區和擁護「基本法」。

據港媒星島日報報導，林鄭月娥10日形容提名的反應是「相當踴躍」。關於選舉，下一步會由資格審查委員會審查獲提名人是否符合要求，會在8月26日前完成有關工作。

她表示，相信在香港政務司司長領導下，資審會會密鑼緊鼓進行工作，選舉事務處會亦會全力配合工作。

此外，林鄭月娥也鼓勵香港市民把握疫情趨緩時期，快去接種疫苗。截至9日晚為止，香港已有約352萬8,700人接種首劑疫苗，接種率為51.9%，她認為情況仍需改善。