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中共南海軍演嗆日美英澳？退將：外宣很大 其實不然

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
有高階退將披露，分析國際間監控情資，不但7日飛機船艦照樣穿越中共宣布的演習區域，共軍演習出動055型飛彈驅逐艦及其他演習艦艇，屬選擇性顯示，和美日澳軍演艦艇其實距離都超過一百浬。圖/讀者提供
有高階退將披露，分析國際間監控情資，不但7日飛機船艦照樣穿越中共宣布的演習區域，共軍演習出動055型飛彈驅逐艦及其他演習艦艇，屬選擇性顯示，和美日澳軍演艦艇其實距離都超過一百浬。圖/讀者提供

在美軍宣布將聯合英澳日在南海大規模軍演後，中國6日至10日火速宣布也在南海實施大範圍軍演。但資深退將研析國際監控資料後認爲，中共「外宣很大，其實不然」。

中國海事局日發布瓊航警0061軍演布告，宣稱將於2021年08月06日00時至2021年08月10日24時，在海南島東南方、涵蓋西沙群島的諸點連線範圍進行軍事訓練，禁止任何船隻駛入。

海南海事局4日發布的航行警告，宣稱此次範圍「達10萬平方公里」大規模的演習，足以支持中遠程導彈射擊訓練。

但有高階退將披露，分析國際間監控情資，不但7日飛機船艦照樣穿越中共宣布的演習區域，共軍演習出動055型飛彈驅逐艦及其他演習艦艇，屬選擇性顯示，和美日英澳軍演艦艇其實距離都超過一百浬。他認為中共「外宣很大，其實不然」。

演習 南海 中共

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