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美簽署涉港備忘錄 陸外交部：搬石頭砸自己的腳

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。圖／中新網
大陸外交部發言人華春瑩。圖／中新網

大陸外交部官網今（8）日公告，美國總統拜登簽署備忘錄，批評港版國安法，並已指示暫緩18個月遣返部分在美香港居民，為其提供避風港。大陸外交部發言人華春瑩回應，美方粗暴干涉香港事務和中國內政，中方堅決反對。　　

華春瑩表示，美方所謂備忘錄大肆攻擊抹黑香港國安法和中方治港政策，是美方粗暴干涉香港事務和中國內政的又一惡劣表現，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部稱，美方所謂為香港居民提供「安全港」的說法純屬無稽之談，其真實目的就是要為反中亂港分子撐腰打氣，破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展。

大陸外交部稱，中方敦促美方切實尊重中國主權，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港事務，停止干擾香港法治，停止干涉中國內政，不得以任何方式支持縱容反中亂港勢力，否則必將搬起石頭砸自己的腳，嚴重損害美自身在港利益。

香港 港版國安法 華春瑩

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