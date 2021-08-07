疫情防控不力 南京衛健委主任遭免職
南京祿口機場出現破口，導致COVID-19疫情蔓延中國大陸多個省分後，江蘇省紀委監委今天通報懲處多名官員，其中，南京衛健委主任方中友遭免職，南京市副市長胡萬進被記過。
據央視新聞報導，經江蘇省委批准，江蘇省紀委監委對南京祿口國際機場疫情防控不力問題進行調查。根據目前調查情況，先期對相關人員進行處理。
其中，南京市衛健委黨委書記、主任方中友，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，免去其南京市衛健委黨委書記、主任職務。
南京市副市長胡萬進，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其政務記過處分。
主管祿口機場的東部機場集團，繼董事長馮軍遭暫停職務後，副總經理兼機場涉外疫情防控指揮部指揮長汪超、應急救援部主任尹運文今天遭立案審查調查並採取留置措施；地面服務部主任許永傑也被立案審查調查。
另外，南京市江寧區區委副書記、區長嚴應駿，對疫情防控履行管理監督職責不力，給予其黨內嚴重警告處分，降為二級調研員。
據北京日報統計，截至今天下午5時，中國大陸已有7個疫情高風險地區、188個中風險地區，再創常態化防控以來新高。
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