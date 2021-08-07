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大陸新任駐美大使指 中美在新能源汽車合作潛力巨大

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸新任駐美大使秦剛推特發文稱，中美在新能源汽車領域合作潛力巨大。（取自秦剛個人推特）
大陸新任駐美大使秦剛推特發文稱，中美在新能源汽車領域合作潛力巨大。（取自秦剛個人推特）

目前仍在隔離期間的大陸新任駐美大使秦剛，6日晚間在個人推特發文稱，中美在新能源汽車領域的合作潛力巨大。

秦剛表示，美國總統拜登宣布，2030年，美國要實現半數新車是新能源汽車。他從上海通用汽車了解到，到2035年，上海通用汽車在中國將只生產新能源汽車。屆時，中國的新能源汽車數量將從2021年的603萬增加到1.6億輛以上，雙方合作潛力巨大。

據CNN報導，拜登5日簽署行政令，提出2030年美國要實現境內一半新銷售汽車為「零排放」汽車，包括蓄電池電動車、插電式混合動力車、燃料電池車。

中共中央政治局7月30日召開會議也提出，要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展。今年上半年大陸新能源汽車產銷分別為121.5萬輛和120.6萬輛，年比增長均達到2倍。

秦剛7月29日抵達美國後接連發布推文，不斷對美方表達合作的善意。

7月30日，秦剛在推特發布一張他在上海錦江飯店小禮堂前拍攝的相片。秦剛表示，這是1972年美國前總統尼克森訪問大陸時，中美聯合公報的誕生地。秦剛說，「重整行裝再出發！」

8月5日，秦剛則在推特呼籲中美攜手對抗新冠疫情，例如推動更有效率的疫苗接種，以及協助其他國家抗疫。

上海 拜登

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