王毅：警惕和制止個別域外大國試圖推行新的地區戰略

北京當局正高度提防美國拉攏東協各國來圍堵中國。大陸國務委員兼外長王毅6日晚間透過視訊出席第28屆東協區域論壇（ARF）外長會議時就呼籲東協各國，維護東協中心地位，共同應對地緣對抗挑戰。

王毅說，「要珍惜和弘揚以東盟（台灣稱『東協』）為中心的區域合作架構，警惕和制止個別域外大國試圖推行新的地區戰略另起爐灶，通過軍事威懾搞集團對抗。」

根據大陸外交部官網消息，王毅在會中還表示，面對疫情衝擊和地緣政治回潮，中方認為，維護地區和平穩定，必須踐行真正的多邊主義。

他要求東協各國捍衛不干涉內政原則，共同應對強權政治挑戰。王毅說，不干涉內政是聯合國憲章重要原則和國際關係基本準則，是踐行多邊主義的應有之義，更是廣大發展中國家維護主權獨立和正當權利的護身法寶。

王毅表示，各國之間相互平等，彼此可以本著相互尊重精神加強交流，增進了解，但不應將自己的好惡強加於人，不能打著民主人權幌子，肆意干涉別國內政，甚至謀求地緣私利。

他指出，東亞國家歷史上大多有遭受列強欺凌的共同經歷，而今天的時代，不應再有什麼「教師爺」，也不需要什麼「救世主」，各國的命運應掌握在自己手中，地區的前途應由各國共同開創。

王毅並提出，各國在打擊新冠病毒的同時，也要抵制「政治病毒」。他強調，新冠病毒溯源工作理應在發現早期病例的多國多地全面展開，科學工作不應政治化，病毒不應標簽化，溯源更不應工具化。