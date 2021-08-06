美售台武器 陸國防部：採取一切必要措施捍衛主權

針對美國拜登政府售予台灣7.5億美元武器，中國大陸國防部6日下午表示，將採取一切必要措施捍衛主權。

據大陸國防部微信公眾號消息，大陸國防部發言人吳謙表示，美方這一行徑罔顧國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號，危害台海地區安全穩定。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

台灣問題事關中方核心利益。中方强烈要求美方信守承諾，嚴格遵守中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免進一步損害中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定。

美國防部國防安全合作局8月4日發佈新聞稿稱，美國務院已准予向台灣出售總額約7.5億美元的自行榴彈炮系統及相關設備。