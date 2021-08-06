快訊

「少校跪府」太丢人 傳國防部長邱國正下令撤職究辦

買疫苗拖這麼久 柯文哲轟：陳時中閃躲、執政傲慢

美售台武器 陸國防部：採取一切必要措施捍衛主權

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國防部發言人吳謙。（網易新聞網）
大陸國防部發言人吳謙。（網易新聞網）

針對美國拜登政府售予台灣7.5億美元武器，中國大陸國防部6日下午表示，將採取一切必要措施捍衛主權。

據大陸國防部微信公眾號消息，大陸國防部發言人吳謙表示，美方這一行徑罔顧國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號，危害台海地區安全穩定。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

台灣問題事關中方核心利益。中方强烈要求美方信守承諾，嚴格遵守中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免進一步損害中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定。

美國防部國防安全合作局8月4日發佈新聞稿稱，美國務院已准予向台灣出售總額約7.5億美元的自行榴彈炮系統及相關設備。

國防部 台海

延伸閱讀

拜登2030年前減碳目標 美半數銷售汽車須零排放

CNN：美爬梳武漢病毒研究所資料 最難恐在破解

拜登政府首度對台軍售：M109A6自走砲「好事多磨」的省思

拜登提供港人臨時庇護 北京：干涉中國內政

相關新聞

傳日本將在石垣島部署導彈 胡錫進揚言消滅日本自衛隊

日本讀賣新聞日前報導，日本防衛省已決定在2022財年底前，將陸上自衛隊的一支飛彈部隊部署到沖繩縣石垣島。對此，環球時報總...

中共發起打擊「假新聞」 加壓社交媒體平台

中國近日將打擊「新聞敲詐」和「假新聞」訂為專項行動，這是中國對於過濾在線內容、整頓互聯網平台信息所展開的最新動作，這將對中國的社交媒體施加更多的壓力...

港入境條例上路 加拿大示警：恐被阻離境

香港「2021年入境（修訂）條例」在本月1日生效後，加拿大3日更新對香港的旅遊警示，指根據有關修訂，香港政府可能會阻止特定個人離境…

港政務司：將嚴格檢視候選人 杜絕假意效忠香港

香港政務司司長李家超說，在未來三場選舉中，候選人資格審查委員會嚴格把關，杜絕假意擁護基本法及效忠香港的人「入閘」參選

人民日報指 美國是新冠病毒來源重大嫌疑國

中美針對新冠病毒溯源問題的角力日趨白熱化。中共黨報人民日報6日直指，「美國是新冠病毒來源重大嫌疑國」，要求美國開放位於馬...

美延港人逗留期限 陸：反中亂港注定失敗

美國總統拜登5日簽署備忘錄，批評中方推行「港版國安法」，破壞香港權利及自由，決定延長部分在美港人的逗留期限至18個月，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。